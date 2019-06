Agroalimentare: Confagricoltura Campania riconferma gli organi dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Marzano è stato riconfermato presidente di Confagricoltura Campania dal Consiglio direttivo, che ha altresì confermato nelle rispettive cariche di vicepresidenti Rosario Rago e Angelo Frattolillo. “Confagricoltura Campania, assolti gli obblighi statutari, torna al lavoro congiunto con gli interlocutori istituzionali e sindacali regionali per pianificare i futuri necessari interventi per lo sviluppo dell’agricoltura in Regione” ha dichiarato il presidente Marzano, sottolineando che “il momento è particolarmente delicato, poiché oltre a delinearsi all’orizzonte la programmazione del Piano di sviluppo rurale 2021 – 2027, vi sono tutte opportunità per costruire delle politiche di settore capaci di accompagnare nel tempo le filiere dell’agricoltura regionale, bisognose non solo di interventi strutturali, ma anche di precisi indirizzi di politica agricola regionale e comunitaria, sui quali si sta lavorando d’intesa con Regione Campania”. (Ren)