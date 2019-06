Whirlpool: Saiello (M5s), De Luca tifa per la chiusura e offende chi vuole salvare il sito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se De Luca ha deciso di tenersi fuori da questa vicenda – ha aggiunto -, come sta dimostrando in queste settimane nelle quali non si è mai presentato a nessun tavolo sulla vertenza, evitasse almeno di creare inutili tensioni che potrebbero solo esacerbare gli animi". "Non abbiamo bisogno dell'inutile governatore della Campania – ha proseguito Saiello - né tantomeno delle sue bugie, a partire da quella sul ministro Di Maio che sarebbe stato conoscenza della decisione di chiudere Whirlpool. Di Maio e tutti noi eravamo perfettamente a conoscenza delle difficoltà dello stabilimento napoletano come era noto a tutti che i lavoratori da oltre un anno avevano stipulato un contratto di solidarietà da oltre un anno. Ed è la ragione per la quale è stato siglato l'accordo di ottobre per garantire il proseguimento della produzione”. “Dall'azienda oggi aspettiamo risposte sul perché abbia manifestato l'intenzione di far saltare quegli accordi e noi stiamo lavorando per far rientrare questa decisione – ha concluso Saiello -. Se De Luca non è intenzionato a salvare Whirlpool e i 420 lavoratori, se ne stesse zitto e si facesse da parte". (Ren)