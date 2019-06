Agroalimentare: nel weekend a Castello del Matese (Ce) l’Agricampus dei giovani di Coldiretti Campania (2)

- Domenica alle 10.30 si terrà il convegno di apertura sul tema "Agricoltura e innovazione nelle aree protette", con focus dedicati ai vincoli e alle opportunità che le zone ad alta tutela ambientale offrono ai giovani. Sarà affrontato, in particolare, il tema della sostenibilità delle attività agricole rispetto agli obiettivi di tutela di flora e fauna selvatica. Alle 12.30 è previsto l'inizio della cerimonia di premiazione di Oscar green 2019, finale regionale. I candidati della Campania sono 33 per 6 categorie in concorso ed altrettanti finalisti. Le categorie sono: "Impresa 4.Terra", che premia i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che creano una cultura d'impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell'agricoltura italiana coniugando tradizione e innovazione attraverso, tra l'altro, l'applicazione di nuove tecnologie; (segue) (Ren)