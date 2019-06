Napoli: de Magistris, manutenzione Stir ha ritardato raccolta rifiuti

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto questa mattina ai microfoni de "La radiazza", rispondendo alle domande del conduttore Gianni Simioli e del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sul tema dei rifiuti in strada. "Non c'è un'emergenza, è tutto sotto controllo – ha affermato de Magistris -. C'è solo qualche ritardo dovuto alla manutenzione degli Stir della Città Metropolitana. Il disagio rientrerà a breve però invito i cittadini a non assumere comportamenti incivili. Purtroppo una minoranza provoca grandi problemi. Un esempio sono i rifiuti che vengono abbandonati fuori dai contenitori". "La risposta del sindaco – hanno affermato Borrelli e Simioli – è quella che i napoletani stavano attendendo. Purtroppo ci sono troppe sacche di inciviltà che contribuiscono a creare disagio in relazione ai rifiuti”. “Ora attendiamo che sia dato seguito alle affermazioni di de Magistris e che le strade siano ripulite dai cumuli di immondizia – hanno proseguito -. Intanto abbiamo avuto un record di segnalazioni di sversamenti illegali sulla pagina Facebook dei Verdi campani. Stiamo realizzando un dossier da presentare all'Asia, alla Polizia Municipale e alla magistratura per colpire duramente questi delinquenti". Durante l'intervento il sindaco de Magistris, incalzato dal consigliere Borrelli, ha risposto anche sull'installazione delle docce al "Lido Mappatella": "Saranno reinstallate a breve. L'intera zona – ha spiegato il sindaco – è stata interessata da una riqualificazione profonda, un lavoro anche più importante di quello che è stato fatto l'anno scorso". (Ren)