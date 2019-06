Concerti: gli appuntamenti di domani, giovedì e sabato de "La meglio gioventù" a Ravello (Sa) (2)

- Sabato doppio appuntamento in Sala dei Cavalieri: alle 12, in occasione della Festa europea della musica, primo appuntamento con “La potenza del diletto”, serie di appuntamenti con i cori campani e internazionali organizzati in collaborazione con l'Associazione regionale cori campani. Nel matinée si esibiranno le corali “Daltrocanto” ed “Armonia”, formazioni salernitane facenti parte dell'Arcc in programma brani gospel e spiritual che si rifanno alla tradizione popolare di questo genere. Alle 19, sempre in Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, a chiudere la settimana e la lunga primavera di note, il concerto "Rossini" del Conservatorio napoletano. Le migliori voci delle classi di canto dei maestri Chiara Artiano, Valeria Baiano, Daniela del Monaco, Gloria Guida ed Emma Innacoli accompagnate al pianoforte da Angelo Gazzaneo si cimenteranno con alcune delle pagine più famose della produzione di Gioachino Rossini. “La meglio gioventù”, dopo questi appuntamenti, tornerà a settembre ospitando oltre ai conservatori campani, quelli di Bari, Venezia Roma e Castelfranco Veneto. (Ren)