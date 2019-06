Napoli: venerdì a Villa Domi l'evento "Tunisia, Napoli, Mediterraneamente" del Consolato tunisino (2)

- L'evento, che gode del Patrocinio Morale del Comune di Napoli e della Regione Campania, inizierà alle 18:30 con una Country presentation ed una conferenza stampa alla presenza degli organi d'informazione, moderata dall'editore e giornalista Gino Giammarino, che vedrà gli interventi di rappresentati governativi tunisini quali Souheil Chaabani dell'Ontt (Ufficio nazionale turismo Tunisia) e Riadh Ben Salah del Cepex (Import-Export), il presidente della Camera del Commercio di Tunisi, Mounir Mouakhar, oltre ai già citati ambasciatore a Roma Moez Sinaoui, e console Beya Ben Abdelbaki Fraua. Non mancheranno rappresentanti istituzionali italiani, sindaci, presidenti di Regione e un'ampia rappresentanza del mondo imprenditoriale. A far da cornice, in mostra alcune opere dedicate alla Tunisia realizzate dalla pittrice Ena Villani e scatti del fotografo Gigino Nostrale. Tanti i personaggi dello spettacolo e della società civile che interverranno, unitamente al cortesissimo padrone di Casa-Villa Domi, l'imprenditore napoletano Domenico Contessa. (segue) (Ren)