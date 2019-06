Autonomia: presidenzialismo, "Sud protagonista" annuncia gazebo a Roma e in Campania per raccolta firme

- "È stato un bel segnale da parte della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, organizzare la giornata di studi del Movimento conservatore, a Napoli, presentando gli eletti di FdI al Parlamento europeo e sottolineando, così, il concetto del ‘Più Sud in Europa’, che è stato il tema fondamentale dell'intesa tra ‘Sud Protagonista’ e Giorgia Meloni". Lo ha dichiarato il commissario federale di "Sud protagonista", Alessandro Cogliati, stamani, in occasione della riunione della Segreteria federale del movimento. Nel corso dell'incontro, si è discusso del tema delle autonomie che - ha sottolineato la vice commissario federale, Gabriella Peluso - "deve trovare la giusta dimensione nella valorizzazione del Sud in un'Italia unita economicamente e socialmente e che necessita di importanti riforme per rilanciarsi, a cominciare da quella per l'elezione diretta del presidente della Repubblica, per un nuovo assetto delle Regioni secondo il modello delle Macro Regioni, per il rilancio del ruolo gestionale dei Comuni e del pieno ripristino di quello delle Province". "Alla luce di ciò - hanno evidenziato Cogliati e Peluso – ‘Sud protagonista’ organizzerà i propri gazebo a Roma, a Napoli e in tutta la Campania per sostenere la raccolta delle firme per il presidenzialismo lanciata da Giorgia Meloni", hanno concluso. (Ren)