Napoli: mercoledì al Maschio Angioino l'incontro "Nun se po' murì accussì" dedicato alla sicurezza sul lavoro

- Si terrà mercoledì dalle ore 9.30 presso il Maschio Angioino di Napoli, l'incontro "Nun se po' murì accussì", dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro. Obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'Associazione europea per la prevenzione e dal Gruppo consiliare Napoli popolare in collaborazione con il comune di Napoli e l'Hse symposium 2019, sarà offrire nuovi punti di vista sui temi della sicurezza e della prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro. In merito Vincenzo Fuccillo, presidente di Assoprevenzione, ha dichiarato: "Per questo incontro abbiamo coinvolto personalità singolari accogliendo in un contesto istituzionale, come quello del Maschio Angioino, voci e testimonianze inusuali attraverso le quali avviamo ulteriori forme di approccio al problema. Preziose, in tal senso, sono le presenze di Matteo Mondini presidente della nazionale italiana Safetyplayers che, attraverso lo sport, unisce nell'opera di sensibilizzazione un nutrito team di professionisti del settore e di Domenico Nese, vice sindaco di Ogliastro Cilento (Sa) e ideatore di #Girolevitespezzate, il tour italiano di mille chilometri in bici che ha effettuato per ricordare i mille che hanno perso la vita sul posto di lavoro nel 2018". All'atleta Domenico Nese, che raggiungerà il convegno montando la sua bicicletta, sarà consegnata dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris una simbolica "maglia rosa della sicurezza", ideata apposta per lui quale riconoscimento del suo impegno nella diffusione di una nuova cultura della sicurezza sul lavoro. (segue) (Ren)