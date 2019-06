Fca: Cirio, questa settimana incontro Appendino, investimenti ok se seguiti da occupazione

- "Questa settimana incontrerò il sindaco Appendino per conoscere nel dettaglio questa vicenda. E' un'occasione per rimarcare che noi sosteniamo gli investimenti in Piemonte, a patto che siano seguiti da un segno uguale o positivo in termini di occupazione". Così Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, a proposito del futuro di Fca, questa mattina in piazza Castello, dove gli undici assessori sono stati presentati alla stampa dopo la prima riunione di giunta. (Rpi)