Regione Piemonte: Cirio, già al lavoro su autonomia, fondi europei e olimpiadi

- Sono tre i temi da cui partirà la nuova giunta della Regione Piemonte: autonomia, fondi europei e eventi olimpici. Lo ha spiegato questa mattina in piazza Castello il neo governatore Alberto Cirio, dove gli undici assessori sono stati presentati alla stampa dopo la prima riunione di giunta: "Sul piano dell'autonomia, lavoreremo subito per portarci a pari altre regioni nord - ha detto Cirio - . Per quanto riguarda le risorse europee, abbiamo già chiesto quali siano ancora disponibili e quali invece già spese. La partita olimpica, infine, non la consideriamo chiusa: pensiamo che alcuni "pezzi" delle future olimpiadi possano tornare in Piemonte". La prima riunione di giunta, ha spiegato Cirio, è servita per organizzare i lavori: "La giunta si terrà sempre il venerdì - ha spiegato Cirio - . Il lunedì sarà dedicato ai territori, il martedì ci sarà Consiglio, mercoledì e giovedì saranno dedicati ai rapporti con Roma e Bruxelles". (Rpi)