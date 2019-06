Carceri: Borrelli (Verdi), protesta a Poggioreale causa danni per 50mila euro

- "Riteniamo gravi e ingiustificabili le vandalizzazioni e gli atti di teppismo messi in atto da circa 220 detenuti del carcere di Poggioreale che, nella giornata di domenica, hanno distrutto suppellettili, bagni, estintori e quadri elettrici del padiglione Salerno, in particolare hanno devastato anche le aree della polizia penitenziaria causando circa 50mila euro di danni. Il motivo della protesta era assolutamente strumentale: lamentavano le mancate cure ad un detenuto che, trasportato poi all'ospedale Cardarelli, è stato classificato come un codice verde con la diagnosi di una occlusione intestinale causata probabilmente da cattiva alimentazione”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Ho verificato personalmente le condizioni di salute di questo detenuto e sono buone anche se per precauzione resta sotto osservazione – ha aggiunto -. Sarebbe giusto che i protagonisti di questo atto di inciviltà delinquenziale ripagassero di tasca loro i danni causati”. "Non si può negare che alcune aree del carcere necessitino di una riqualificazione – ha proseguito -, e la direzione mi ha assicurato che a breve saranno avviati i lavori ma tale condizione non autorizza nessuno a danneggiare le strutture”. “Chi vive nelle case circondariali deve avere rispetto dei luoghi e comportarsi secondo le regole – ha concluso Borrelli -. Nessuna accondiscendenza per i violenti e i teppisti". (Ren)