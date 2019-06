Sanità: Ciarambino (M5s), rivolta medici Cardarelli è effetto conflitto di competenza con bed manager (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella sostanza – ha spiegato -, conterebbe più la supervisione organizzativa che la valutazione clinica. Accade allora che un paziente intossicato da monossido di carbonio venga trasferito in camera iperbarica senza cartella clinica a causa del rifiuto dell'accettazione a ricoverarlo. Così come è accaduto che il bed manager ha rifiutato il ricovero a un paziente con una frattura vertebrale". "Siamo di fronte al rischio imminente di un vero e proprio collasso delle attività di emergenza urgenza – ha proseguito Ciarambino - tenuto conto del pronosticabile picco di malori associato all'ondata di caldo e tenuto conto che le Universiadi faranno registrare un incremento notevole di turisti”. “È necessario, quanto prima, destinare risorse aggiuntive al Cardarelli e adottare fin da subito le azioni indicate dal documento elaborato dall'ultimo tavolo di lavoro istituito Ministero per la Salute", ha concluso Ciarambino. (Ren)