Agroalimentare: nel weekend a Castello del Matese (Ce) l’Agricampus dei giovani di Coldiretti Campania

- Agricoltura, innovazione e aree protette. Saranno questi i temi della due giorni di Agricampus 2019, l'appuntamento annuale dei giovani di Coldiretti Campania che si terrà sabato e domenica a Castello del Matese, in provincia di Caserta, presso l'azienda agrituristica Falode. Il programma prevede approfondimenti ma anche momenti di socializzazione, grazie allo sport. Per l'occasione, infatti, la kermesse di Coldiretti si svolgerà in contemporanea e in collaborazione con la Matese half marathon. Nella mattina di sabato 22 l'assemblea dei giovani di Coldiretti, con i delegati delle cinque province della Campania, si riunirà per eleggere il nuovo delegato regionale del movimento giovanile. Ad aprire i lavori sarà la delegata uscente Veronica Barbati, eletta lo scorso gennaio leader nazionale di Coldiretti giovani impresa. Parteciperanno all'assemblea elettiva il vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello e il direttore regionale Salvatore Loffreda. Nel pomeriggio, dalle 16, si apriranno le gare sportive intorno al lago del Matese. (segue) (Ren)