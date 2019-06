Regione Piemonte: Cirio, faremo giunte itineranti, prima a Novi Ligure sul caso Pernigotti

- "A luglio riuniremo la prima giunta itinerante a Novi ligure, luogo simbolo per difesa dei marchi italiani per la questione Pernigotti". Così Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, questa mattina in piazza Castello, a Torino, dove gli undici assessori sono stati presentati alla stampa dopo la prima riunione di giunta.(Rpi)