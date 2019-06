Paestum: nuovi ritrovamenti, mercoledì a Salerno la conferenza stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì alle 12 presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in via Torquato Tasso a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi ritrovamenti al Parco archeologico nazionale di Paestum. Interverranno Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico e Francesca Casule, soprintendente per le Province di Salerno e Avellino. (Ren)