Napoli: mercoledì al Maschio Angioino l'incontro "Nun se po' murì accussì" dedicato alla sicurezza sul lavoro (2)

- Parteciperanno all'incontro anche Alessandro Fucito, presidente consiglio comunale di Napoli; Luigi d'Oriano, presidente Ebilav; Domenico Palmieri, capogruppo gruppo consiliare Napoli Popolare; Luigi Converso, presidente Untesil; Olga Borriello, Go Engineering; Maria Caterina De Vuono, Scait srl; Maria Giovanna Martorelli, Skills consulting srl; Valeria Vittorini, Psicologa del lavoro. A moderare l'incontro sarà Vincenzo Fuccillo, presidente Assoprevenzione. Domenico Palmieri ha aggiunto: "La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro passa attraverso una più ampia e partecipata cultura del fare Prevenzione. La difesa dei diritti conquistati e la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro costituiscono valori irrinunciabili per un Paese che vuole ripartire". In conclusione Luigi d'Oriano ha affermato: "Un'altra importante tappa di avvicinamento all'Hse symposium, che nel prossimo mese di ottobre farà il punto riunendo in assemblea istituzioni, atenei, imprese e membri della società civile impegnati sul fronte della sicurezza". (Ren)