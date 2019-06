Campania: Zinzi e D’Amelio premiano il runner casertano Vincenzo Santillo

- Il presidente della III commissione speciale “Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie” del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, e la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, hanno consegnato un riconoscimento di merito al runner casertano Vincenzo Santillo. Si tratta del premio “Terra di eccellenze”, voluto dal presidente dalla III commissione unitamente alla presidente del Consiglio regionale, che ha lo scopo di mettere in risalto le eccellenze del territorio identificato come “Terra dei fuochi”. Il corridore della Atletica Marcianise ha partecipato con successo alla Ums Ultramarathon Milano Sanremo, la gara non stop più lunga d'Europa, ed è stato l'unico campano a completare un percorso di ben 285 chilometri. A rendere ancora più straordinaria la sua impresa è stata la finalità sociale abbinata: Santillo, infatti, ha corso sostenendo la Tma – Terapia multisistemica in acqua – per i bambini con disturbo dello spettro autistico. "Complimenti all'atleta Santillo – ha dichiarato la presidente del Consiglio, Rosa D'Amelio - è un riconoscimento meritato. Quando all'impegno ed alla bravura si affianca anche una sentita battaglia sociale, la soddisfazione delle istituzioni nel premiare è doppia". "L'impresa di Vincenzo - ha dichiarato il consigliere Gianpiero Zinzi – ci ha colpito per la determinazione nel portarla a termine, ma anche e soprattutto per aver voluto affiancare una motivazione particolare. Abbiamo in comune la battaglia in favore dei tanti bambini speciali. Ognuno di noi la combatte nelle proprie sedi: io in Aula, lui con lo sport”. “C'è un'altra Campania e sono proprio esempi come questo a dimostrarlo", ha conlcuso Zinzi. (Ren)