Sanità: Ciarambino (M5s), rivolta medici Cardarelli è effetto conflitto di competenza con bed manager

- "La rivolta dei camici bianchi del Cardarelli, effetto dell'ennesima notte di caos al Pronto soccorso, è figlia di un'oggettiva disorganizzazione interna, oltre che di una programmazione da anni assente nel sistema dell'emergenza-urgenza in Campania, che abbiamo denunciato in tutti questi anni con ogni strumento a nostra disposizione”. La denuncia è arrivata dalla consigliera regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, che sulla questione ha presentato un'interrogazione al governatore De Luca nella quale chiede "quali azioni correttive si intende per migliorare la gestione dei percorsi interni al Dea del Cardarelli". “Alle croniche criticità che si registrano puntualmente in particolari periodi dell'anno, come l'ultima improvvisa ondata di calore, si sommano gravissime inefficienze interne nella gestione del percorso assistenziale del Dea – ha aggiunto -. Criticità messe in evidenza in una lunga relazione inviata un anno fa all'allora direttore generale Verdoliva, accompagnata da una serie di proposte e soluzioni. Intanto, la congestione che si registra puntuale al Pronto soccorso e all'Obi ha finito per generare un autentico paradosso. Di fronte, infatti, al superamento del limite di barelle previsto, il medico di Pronto soccorso non può accettare ricoveri sulla base di disposizioni imposte da un bed manager”. (segue) (Ren)