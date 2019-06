Olimpiadi 2026: Cirio, Piemonte pronto a rientrare in gioco, già parlato col presidente del Coni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A giorni sapremo se l'Italia ospiterà un evento olimpiaco. In Piemonte abbiamo strutture e impianti moderni e efficienti, che costruire altrove costerebbe moltissimo, creando in alcuni casi problemi ambientali. Io ho incontrato il presidente del Coni la scorsa settimana, ho già anticipato che noi saremo pronti. Attendiamo di capire quale sarà la località definitiva: se sarà l'Italia, andremo immediatamente a dire che noi ci siamo". Così Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, a proposito della candidatura dell'Italia alle olimpiadi 2026, per le quali Torino sembra essere tagliata fuori a vantaggio di Milano e Cortina. (Rpi)