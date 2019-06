Campania: Ciarambino e Viglione (M5s), sprechi consorzio Terra di lavoro già denunciati in commissione trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indagine della Guardia di Finanza sui compensi che non sarebbero dovuti ai dirigenti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ma che per anni sono stati comunque elargiti, accende i riflettori su una gestione opaca dei conti di un ente che è stata di recente al centro della nostra attività in commissione Trasparenza. Si indaga su un presunto danno erariale di circa tre milioni di euro, sebbene il consorzio in questione versi da anni in una situazione contabile gravissima. Come denunciato nel corso di un'audizione dall'ex presidente del Collegio dei revisori contabili dell'ente, il 2017 si è chiuso con una perdita di esercizio di oltre 16 milioni di euro, a cui vanno sommati debiti pari a 11 milioni con Enel e ben 100 milioni con Acqua Campania. A certificare una gestione scellerata, l'esistenza di diversi comuni consorziati inadempienti per alcuni milioni di euro, a fronte del caso del comune di Frignano, costretto a versare la stessa quota, pari a un milione e 200mila, per due volte". Così in una nota la presidente della commissione regionale Trasparenza Valeria Ciarambino e il consigliere regionale M5S Vincenzo Viglione. (segue) (Ren)