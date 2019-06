Napoli: Borrelli (Verdi), gli autisti degli autobus sono disperati e la viabilità è gravemente compromessa

- "Non possiamo che esprimere la nostra concordanza con le doglianze espresse in un comunicato stampa dalla Filt-Cgil che ha reso noto di aver inviato un dossier al comune di Napoli in cui vengono evidenziate le criticità che compromettono gravemente la viabilità dei mezzi pubblici". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Nel documento - hanno proseguito il consigliere e il conduttore - si parla di parcheggiatori abusivi e mezzi non autorizzati nelle corsie preferenziali, due fenomeni che denunciamo da tempo. I sindacati parlano di 'disperazione' degli autisti degli autobus, costretti a fare i conti ogni giorno con l'inciviltà diffusa che condiziona negativamente il servizio di trasporto pubblico locale. La situazione è effettivamente allo spasimo. Così non si può andare avanti. Tra parcheggiatori abusivi, sosta dinanzi le fermate, corsie preferenziali occupate illegittimamente o addirittura trasformate in parcheggi la misura è colma. Occorre un giro di vite, sulla scorta di quanto è accaduto a Roma con l'Atac che ha segnalato alla Procura della Repubblica i casi di sosta selvaggia che hanno procurato un'interruzione del servizio". "Solo procedendo con la massima durezza e determinazione contro questi fenomeni - ahnno concluso Borrelli e Simioli - si potrà ristabilire una condizione di civiltà lungo le arterie della città di Napoli". (Ren)