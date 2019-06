Regione Piemonte: Cirio nomina gli 11 assessori, ecco la nuova giunta (3)

- Marco Protopapa (Lega)Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca54 anni, alessandrino, libero professionista. Consigliere comunale di Acqui Terme (AL). Consulente tecnico della pubblica amministrazione in materia di finanziamenti rurali e perizie per il mondo agricolo e vitivinicolo e per le piccole e medie imprese.Fabrizio Ricca (Lega)Internazionalizzazione, Rapporti con società a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione, Cooperazione decentrata internazionale, Sport, Opere post-olimpiche, Politiche giovanili33 anni, torinese, laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali. Dal 2011 consigliere comunale di Torino, ha maturato un’ampia esperienza sulle periferie e la sicurezza locale.Roberto Rosso (Fratelli d’Italia)Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione, Diritti civili.58 anni, torinese, avvocato civilista. Una lunga esperienza in Parlamento, dove è stato deputato per cinque legislature e due volte sottosegretario. Ha contribuito a livello parlamentare alla fondazione dell’Università del Piemonte Orientale.Andrea Tronzano (Forza Italia)Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive)52 anni, torinese. Esperto di comunicazione commerciale e progetti di sviluppo dell’attività aziendale. È stato consigliere comunale a Torino per dieci anni e consigliere regionale fino al 2019.Completerà la squadra degli assessori, dal 1° luglio,Chiara Caucino (Lega)Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari OpportunitàLa sua nomina sarà infatti effettuata soltanto successivamente al suo ingresso in Consiglio regionale, dove subentrerà in surroga al consigliere Mosca già eletto nel listino del presidente Cirio. 45 anni, biellese, avvocato. Già vicepresidente di Seab S.p.A. e consigliera del Consorzio Cosrab, attivi nel settore della raccolta differenziata e del riciclo di rifiuti. Già assessore del comune di Villanova Biellese. (Rpi)