Sanità: Zinzi (cons. indipendente), Giunta non risponde su ospedale Piedimonte Matese

- "Il silenzio in Aula della Giunta regionale sull'ospedale civile di Piedimonte Matese è un brutto segnale non per me, ma nei confronti dell'intera comunità matesina. Con grande fierezza i cittadini ed il Comitato civico Articolo 32 stanno conducendo una battaglia per chiedere la revisione di un piano ospedaliero che penalizza il territorio". Così il consigliere regionale della Campania indipendente Gianpiero Zinzi che questa mattina nel corso del question time avrebbe dovuto interrogare il presidente Vincenzo De Luca sui motivi del ridimensionamento dell'ospedale di Piedimonte Matese. L'interrogazione, però, è stata rinviata perché la Giunta regionale ha chiesto tempo per procedere ad ulteriori approfondimenti. "Due sono le cose: o la Giunta non conosce nel dettaglio le conseguenze del Piano ospedaliero che ha orgogliosamente licenziato a gennaio, oppure si è accorta dell'errore e adesso è in evidente imbarazzo. Ripresenterò questa interrogazione, l'Alto Casertano attende risposte", ha concluso Zinzi. (Ren)