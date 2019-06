Universiade: l’agenzia napoletana Spotzone vince il bando per le attività di comunicazione dell’evento

- L'agenzia napoletana Spotzone si è aggiudicata la gara per lo sviluppo della creatività e il supporto a tutte le attività di comunicazione, promozione e advertising di Universiade Napoli 2019. "Con il claim 'To be unique' – ha spiegato Giuliano Iacolare, direttore creativo di Spotzone e head of communication strategies per Universiade 2019 – abbiamo voluto lanciare il messaggio di un'esperienza irripetibile. E certamente lo sarà". Protagonista della campagna, che in questi giorni campeggerà su tutti i mezzi di comunicazione, l'atleta in corsa, simbolo del movimento, dell'energia e della competizione sportiva. Un'esplosione di colori che la Spotzone, con expertise importanti in comunicazione pubblica, ha tradotto in un'immagine d’impatto visivo. Il visual rimanda alle antiche tecniche pittoriche di Pompei, all'energia dei cittadini campani, ma anche al percorso della fiaccola partita da Torino, sede della prima Universiade nel 1959. La torcia, dopo Losanna, attraverserà Milano, Assisi, Città del Vaticano, Matera e i capoluoghi della Campania, per fermarsi a Napoli il 3 luglio per la cerimonia di inaugurazione. (Ren)