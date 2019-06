Campania: aperto il bando "Cives" Scuola Viva per sindaci e consiglieri under 35

- Aperto il bando del progetto "Cives" Scuola Viva per sindaci e consiglieri under 35. La selezione si rivolgerà a 120 giovani amministratori di comuni campani: sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali e municipali, che non abbiano compiuto i 35 anni. La prima delle scadenze per la presentazione della candidatura alla costituzione delle prime classi da 30 allievi è stata fissata per lunedì 17 giugno. La Regione Campania con il "Programma Scuola Viva. Azioni di accompagnamento" ha fatto sapere di voler sostenere attività di sistema, di orientamento e di animazione territoriale nell'ottica di perseguire la diffusione, la valorizzazione e il sostegno dei risultati del programma Scuola viva, con una declinazione incentrata sui temi della cittadinanza attiva, della legalità, della promozione, cura e tutela dei beni artistici e storici, del contrasto alla dispersione scolastica. Poiché, secondo la Regione, le istituzioni locali sono il luogo privilegiato di esercizio della democrazia, Anci Campania ha ideato il progetto "Cives" insieme alla Fondazione Valenzi onlus e nell'ambito dei fondi Fse Por Campania 2014-2020, volto a favorire la diffusione dell'idea della politica come funzione sociale insostituibile, finalizzata alla realizzazione del bene comune e a combattere l'antipoliticità nelle nuove generazioni. Anci Campania avvierà con avviso pubblico una selezione riservata a giovani amministratori locali: sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali e municipali, per sviluppare un programma il cui fine sarà rafforzare nei giovani la cultura dell'impegno civico come dovere e dell'attività pubblica come servizio. (segue) (Ren)