Napoli: Borrelli (Verdi), a Fuorigrotta lastre di amianto abbandonate sul marciapiedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci è stato segnalato che, in via Francesco Galeota nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, qualcuno ha abbandonato, in pieno centro abitato, delle lastre d'amianto sul marciapiedi, nei pressi di un cassonetto, a due passi dalle abitazioni e dagli esercizi commerciali". La hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere al comune di Napoli del Sole che Ride Marco Gaudini. "L'area - hanno proseguito Boreelli e Gudini - è stata recintata con un nastro e un cartello 'Attenzione amianto'. Si tratta di un vero e proprio atto delinquenziale che, tra l'altro, rappresenta un vero e proprio attentato alla salute dei residenti. Purtroppo il problema dello smaltimento degli elementi in amianto e fibrocemento è sempre attuale. Troppo spesso delle imprese disoneste effettuano le rimozioni in maniera inopportuna, smaltendo tra l'altro i materiali nell'ambiente. Spesso questi vengono abbandonati nelle strade periferiche, stavolta si è arrivati addirittura ad uno sversamento in pieno centro urbano, tra l'altro a breve distanza da alcune scuole del quartiere". "Abbiamo segnalato il fatto alle forze dell'ordine". "La speranza – hanno concluso Borrelli e Gaudini – è che, qualora disponibili, sia possibile utilizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona per identificare e punire severamente i responsabili di questo atto criminale e ingiustificabile". (Ren)