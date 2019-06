Capaccio (Sa): Viglione (M5s), ambulanze a sirene spiegate per omaggiare il sindaco neoeletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo corso appena inaugurato a Capaccio-Paestum (Sa) va interpretato ben oltre il 'folklore' del carosello non autorizzato di ambulanze che sfrecciano a sirene spiegate per celebrare l'elezione a sindaco del consigliere del governatore De Luca Franco Alfieri". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s e segretario della commissione Anticamorra Vincenzo Viglione. "C'è un codice malavitoso - ha proseguito Viglione - che si cela dietro manifestazioni di questo genere, come ha giustamente sottolineato il nostro presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. Un fenomeno per niente dissimile a quello che accompagna alcune edizioni delle sfilate dei Gigli, finite all'attenzione della Procura Antimafia, o di certe processioni religiose tramutate in omaggio al boss di turno. Fenomeni ancor più gravi se associati a un amministratore pubblico. E' proprio il caso di Alfieri, già al centro di un'indagine per voto di scambio politico-mafioso, in un intreccio che finisce per coinvolgere la società che gestisce le ambulanze che lo hanno omaggiato e riconducibile a Roberto Squecco, fresco di condanna per estorsione con metodo mafioso, con tanto di ex moglie eletta nelle liste di Alfieri. Siamo contenti che la denuncia del consigliere Cammarano abbia portato a verifiche da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli (Sa) finalizzate ad accertare eventuali illeciti su questa vergognosa e singolare manifestazione". "Di fronte a uno scenario così inquietante – ha concluso Viglione - sorprende il silenzio di De Luca e del Consiglio regionale, soprattutto ora che Alfieri ha dichiarato che non abbandonerà il suo incarico in Regione". (Ren)