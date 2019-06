Napoli: presentato lo spot del 5x1000 della Fondazione Santobono Pausilipon (2)

- "Le risorse del 5x1000 contribuiscono all'acquisto di tecnologie, a garantire accoglienza e sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti, a finanziare progetti capaci di supportare il lavoro dei medici e la ricerca – ha commentato Anna Maria Ziccardi presidente della Fondazione Santobono Pausilipon -. La scelta del 5x1000 alla Fondazione Santobono Pausilipon permette a chiunque di impegnarsi concretamente nell'affiancare il lavoro dell'ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno". Lo spot, diretto dal regista Francesco Prisco è stato prodotto da Rino Pinto per la Santi Bailor film grazie al contributo degli sponsor Autobruognolo e Fincontatto Srl. "Ringrazio Massimiliano Gallo, la casa di produzione Santi Bailor e le ragazze del Pausilipon che si sono impegnate nella realizzazione di questo spot - Flavia Matrisciano, Direttore della Fondazione Santobono Pausilipon -. L'ospedale è un luogo di vita e abbiamo voluto raccontarlo attraverso queste immagini che parlano di sorrisi e di positività. Questo è lo spirito della Fondazione Santobono Pausilipon che negli anni si è concretizzato in azioni in favore dei bambini e delle famiglie accolte dall'ospedale”. (Ren)