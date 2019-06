Napoli: Borrelli (Verdi), parcheggiatori abusivi minacciano automobilisti. Salvini ha disatteso promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci è stato segnalato che i parcheggiatori abusivi, ma sarebbe più consono definirli delinquenti, che operano in via Oberdan hanno danneggiato l'automobile di un cittadino che si è rifiutato di sottostare alle loro richieste estorsive. Il malcapitato si è ritrovato il vetro del finestrino in frantumi quando è tornato a riprendere l'automobile. I criminali che taglieggiano gli automobilisti lungo la strada sono soliti intimidire con delle minacce, neanche troppo velate, costoro che si rifiutano di acconsentire alle loro richieste di denaro. La prepotenza di questi delinquenti ha abbondantemente superato il livello di guardia". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Oltre le forze dell'ordine – ha aggiunto -, il baluardo dello Stato che si oppone a questa vergogna sono i giudici del Tribunale di Napoli che hanno incriminato per associazione a delinquere finalizzata all'estorsione i delinquenti che operano in via Sedile di Porto”. “Il loro impagabile lavoro è la nostra speranza dopo che il ministro dell'Interno Salvini ha disatteso le promesse, evitando di emettere di decreti attuativi della norma che permette l'arresto dei parcheggiatori abusivi", ha concluso Borrelli. (Ren)