Regione Piemonte: Zangrillo (Forza Italia), decisivi assessorati a Trasporti e Attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli assessorati ai Trasporti e alle Attività Produttive sono centrali per raggiungere tali obiettivi. In questi ultimi anni siamo rimasti indietro, perdendo terreno rispetto ai nostri competitor in Italia e in Europa. Sono certo che la squadra scelta da Alberto saprà non solo recuperare il ruolo centrale che il Piemonte ha storicamente rivestito nel Paese e in Europa ma sono convinto che riuscirà anche a far tornare la nostra regione laboratorio di innovazione e crescita”. Ad affermarlo in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo, capogruppo per gli azzurri in Commissione Lavoro a Montecitorio. "Con il decreto di nomina della nuova Giunta regionale sarà veramente una nuova velocità per il Piemonte - aggiunge - . Auguro buon lavoro a tutta la squadra di governo e in particolare al neo presidente Alberto Cirio e ai nostri assessori Marco Gabusi e Andrea Tronzano. Forza Italia governerà insieme agli alleati la ripartenza del motore economico del Piemonte. Non esiste sviluppo se non attraverso un adeguato sostegno alle imprese e alla creazione di una rete infrastrutturale adeguata ad attrarle". (Rpi)