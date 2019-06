Rifiuti: operazione di contrasto a roghi, sei attività sequestrate

- A seguito di un’operazione interforze nel territorio dei Comuni di Napoli, Grumo Nevano, Qualiano, Casandrino e Pozzuoli sono state controllate otto attività commerciali ed imprenditoriali di cui sei sequestrate. Identificate anche venti persone (cinque denunciate all’Autorità giudiziaria, quattro sanzionate amministrativamente e due lavoratori irregolari) e sequestrati 19 veicoli tra cui sedici imbarcazioni parcheggiate in un cantiere nautico. In totale sono state contestate sanzioni amministrative per circa 21mila euro. In particolare, nel Comune di Qualiano è stato sequestrato un cantiere nautico abusivo nel quale operavano lavoratori irregolari. Il proprietario è stato deferito in stato di libertà. A Grumo Nevano sono state sequestrate due attività di carrozzeria e deferito all’Autorità giudiziaria i proprietari. Nello stesso Comune, è stato sanzionato il titolare di un calzaturificio per smaltimento illecito di rifiuti. A Napoli e ad Aversa sono state sequestrate due attività di carrozzeria, sanzionati amministrativamente i proprietari e sequestrate tre autoveicoli. A Casandrino è stato sequestrato un calzaturificio e a Pozzuoli un’area di 600 mq adibita a parcheggio abusivo, mentre a Marcianise è stata individuata un’area dove vi erano depositate, con gravi pregiudizi ambientali, diverse parti di auto rubate utilizzate come ricambi. (Ren)