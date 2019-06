Whirlpool: Saiello (M5s), De Luca tifa per la chiusura e offende chi vuole salvare il sito

- "L'operazione mediatica che De Luca sta mettendo in atto da giorni su Whirlpool è spregevole e gravemente offensiva per l'istituzione che questo commediante dovrebbe rappresentare. Politici locali e regionali ad ogni livello e sotto ogni bandiera hanno fatto fronte comune nella battaglia del ministro Di Maio per impedire la chiusura di un sito produttivo da cui dipendono 420 lavoratori. Fuori dal coro c'è soltanto lui, il nemico numero uno della Campania, che dopo essere stato contestato dai lavoratori Whirlpool per aver provato, invano, a sminuire l'impegno del Movimento 5 stelle sulla loro vertenza, non trova di meglio oggi che denigrare il ministro Di Maio, tifando per la chiusura del sito di Napoli con il solo fine di attribuirne la colpa al Governo”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. (segue) (Ren)