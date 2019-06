Cuneo: Confartigianato chiede incontro al presidente della Regione Piemonte Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la campagna elettorale, Confartigianato, che rappresenta oltre 40 mila imprese a livello regionale e circa 10 mila in provincia di Cuneo, chiede al neopresidente della Regione Alberto Cirio di mantenere attenzione e disponibilità nei confronti delle imprese artigiane, che costituiscono una componente essenziale del sistema economico locale e nazionale. "Occorre – osserva Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte – che nella legislatura regionale appena iniziata vengano effettuate alcune scelte strategiche. Mi riferisco in particolare: all’individuazione di un Assessorato di riferimento dedicato all’artigianato; all’assegnazione di risorse certe, adeguate e continuative per avviare e mantenere nel tempo politiche di sostegno per le imprese; all’agevolazione nell’accesso al credito per le PMI". "Servono – prosegue Felici – maggiori azioni per lo sviluppo e la diversificazione del tessuto economico piemontese e misure per l’innovazione dedicate alle micro e piccole imprese ed investimenti con l’utilizzo dei Fondi Europei". (segue) (Rpi)