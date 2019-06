Campania: Borrelli (Verdi), preoccupazione alta per il maxi incendio al deposito rifiuti nel Napoletano

- "Siamo molto preoccupati dalla sequenza di atti delinquenziali legati al mondo dei rifiuti che si sta verificando in Campania". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "L'ultimo episodio - ha proseguito Borrelli - in ordine di tempo, si è verificato a Sant'Antonio Abate (Na) dove un deposito di rifiuti è andato a fuoco, generando fiamme alte che hanno indotto i vigili del fuoco a evacuare il circondario. Il fatto si è verificato a poche ore di distanza dall'episodio dei cassonetti dati alle fiamme in pieno centro a Napoli. Non è la prima volta, tra l'altro, che i depositi di rifiuti vanno a fuoco nella nostra regione. Un paio di mesi fa denunciammo un fatto simile che si verificò nel Casertano. Ci risulta difficile pensare che questa catena di eventi sia casuale. Temiamo che dietro tale sequenza possa esistere un disegno ben preciso volto a creare una nuova emergenza rifiuti nella nostra regione. L'approssimarsi della chiusura del termovalorizzatore di Acerra (Na) per la manutenzione straordinaria potrebbe aver scatenato gli appetiti di chi lucra sulle situazioni di carattere emergenziale, inducendo ad un disegno delinquenziale che potrebbe essere pagato a caro prezzo dai cittadini". "Continueremo - ha concluso Borrelli - a tenere alta la guardia su tali fenomeni, denunciandoli in tutte le sedi". (Ren)