Campania: Borrelli (Verdi), presentata mozione per impegnare la Regione a dichiarare l'"emergenza climatica e ambientale"

- "Abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale per impegnare la giunta a dichiarare lo stato di 'emergenza climatica e ambientale' in Campania come è già avvenuto in altri 500 enti locali in tutto il mondo". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "Un atto formale - ha proseguito Borrelli -, dal profondo significato simbolico, che significa maggior impegno, in primis da parte della politica, nel rispetto dell'ambiente. Nello statuto della Regione è prevista la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, occorre assumersi la responsabilità di creare un solco tra la nostra regione e ogni possibile fonte di inquinamento. Tale impegno non deve rappresentare solo un atto di carattere simbolico ma deve essere seguita da un'impostazione politica ecosostenibile e rispettosa dell'ambiente. Nella mozione, infatti, chiediamo la predisposizione entro sei mesi di una serie di iniziative che vadano nella direzione della riduzione delle emissioni e per la promozione delle energie rinnovabili, per incentivare il risparmio energetico nei settori della Pianificazione Urbana, nella Mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento, nella riforestazione urbana, oltre a indicare tra le priorità il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione delle criticità ambientali e nella loro soluzione e l'impegno della Regione Campania nel farsi parte attiva presso il Governo nazionale affinché siano adottati provvedimenti analoghi". (Ren)