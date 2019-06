Napoli: si presenta domani l’Osservatorio sui linguaggi del giornalismo multimediale contro notizie prodotte da bot

- Attivare soluzioni per rendere riconoscibili e distinguibili i contenuti prodotti da sistemi robotizzati rispetto a quelli generati da umani, è questo l'obiettivo dell'Osservatorio sui linguaggi del giornalismo multimediale che nasce a Napoli su impulso del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in collaborazione del dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II e dell'Apple academy. Si tratta del primo progetto di elaborazione di nuovi linguaggi etici del giornalismo digitale: un centro di ricerca sui processi di automatizzazione della produzione di notizie. L'iniziativa sarà presentata domani a Napoli, alle 11, presso la sala del Refettorio, nella Biblioteca di Area Umanistica dell'Università in piazza Bellini 60, con i saluti del prof. Roberto delle Donne, presidente Centro di Ateneo per le biblioteche e di Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Ne discuteranno: Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Enrica Amaturo, docente universitaria e direttrice dell'Osservatorio; Giorgio Ventre, direttore di Apple academy; Mario Fatello, caporedattore centrale web Tgr Rai; Walter Quattrociocchi, Università Cà Foscari di Venezia. Modererà Michele Mezza, giornalista. (Ren)