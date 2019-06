Torino: Costanzo-Frediani (M5s), al fianco di lavoratori Manital, poteremo caso in Regione

- "Tre mesi senza stipendio per mille lavoratori Manital. Siamo al fianco dei dipendenti che in questi giorni hanno organizzato picchetti e presidi per difendere il proprio posto di lavoro". Così Jessica Costanzo, deputato M5S, e Francesca Frediani, Consigliera regionale M5S in Piemonte. "Manital è un'azienda che si occupa di pulizie e ha appalti sia nel pubblico sia nel privato, in Comuni importanti del Piemonte, presso istituzioni come Guardia di Finanza, Inail, Inps e grandi realtà come FCA, Trenitalia ed Equitalia. L'incontro di ieri in Prefettura tra sindacati ed azienda purtroppo non ha dato esito positivo. I lavoratori continuano a non sapere quando verranno pagati gli stipendi e non hanno ottenuto certezze sul futuro di Manital - aggiungono gli esponenti grillini - . Porteremo il caso Manital in Parlamento ed in Consiglio regionale, appena sarà insediato. In questa vicenda gli enti pubblici hanno un ruolo di primo piano, si rende necessario quindi un impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti per garantire gli stipendi e l'occupazione ai mille lavoratori Manital". (Rpi)