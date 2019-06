Napoli: presentato lo spot del 5x1000 della Fondazione Santobono Pausilipon

- È stato presentato oggi presso l'ospedale Pausilipon di Napoli lo spot della Fondazione Santobono Pausilipon che ha come protagonisti l'attore Massimiliano Gallo e alcune ragazze del reparto di oncologia dell'ospedale pediatrico. Obiettivo dello spot è raccontare il sorriso nella malattia e come sia possibile aiutare la ricerca e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti donando il 5x1000 alla Fondazione Santobono Pausilipon, la Onlus che affianca l'ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno. "Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio ed ambizioso, quello di coniugare le eccellenze terapeutiche con il migliroamente dell'accoglienza – ha dichiarato il dottor Massimo Abate, nuovo primario dell'oncologia pediatrica del Pausilipon in arrivo dall'ospedale Rizzoli di Bologna -. Fare questo richiede un grande impegno da parte degli operatori, ma è fondamentale il concorso della società civile e delle associazioni". Lo spot racconta l'esperienza di un clown, interpretato da Massimiliano Gallo, che si esibisce nel reparto oncologico pediatrico e che ritrova il sorriso grazie alla vicinanza di giovane pazienti del reparto. "Per me è un motivo di orgoglio essere stato testimonial di un'iniziativa tanto importante – ha dichiarato Massimiliano Gallo -. Ritengo che chi come me lavora nel mondo dell'arte abbia il dovere di impegnarsi per delle giuste cause. Da napoletano se posso farlo per la mia città sono fiero e contento, per questo ringrazio la Fondazione Santobono Pausilipon nell'avermi coinvolto in questo progetto”. (segue) (Ren)