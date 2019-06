Regione Piemonte: Cirio nomina gli 11 assessori, ecco la nuova giunta

- Questa mattina, a Torino, il neo presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha nominato la nuova Giunta regionale. Undici gli assessori, con un’età media che supera di poco i 40 anni, che insieme a Cirio avranno il compito di guidare il Piemonte. "Abbiamo voluto privilegiare il cambiamento, la disponibilità e l’energia, inserendo persone nuove, ma con comprovata competenza maturata attraverso studi specifici o con esperienze amministrative e imprenditoriali - sottolinea il presidente Cirio - Molti sono sindaci di piccoli Comuni, un riconoscimento a chi oggi rappresenta il primo avamposto verso le esigenze dei cittadini. A tre donne di grande valore sono state affidate alcune delle deleghe più importanti e su cui si gioca il bene futuro della nostra regione. Una Giunta che rappresenta in modo capillare le nostre province, accanto al capoluogo, Torino, presente con assessori che si occuperanno in particolare di impresa e attività produttive, perché proprio qui si è fatta più critica e forte l’emergenza lavoro". Il presidente manterrà in capo a sé le deleghe di Coordinamento politiche regionali, Conferenza Stato-Regioni, Coordinamento politiche e fondi europei, Rapporto con l’Ue, Autonomia, Grandi eventi, Affari internazionali, Eventi olimpici. La Giunta si insedierà ufficialmente lunedì 17 giugno nel Palazzo di Piazza Castello 165 a Torino e sarà presentata alla stampa alle ore 13. (segue) (Rpi)