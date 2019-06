Regione Piemonte: Cirio nomina gli 11 assessori, ecco la nuova giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- GLI ASSESSORIFabio Carosso (Lega)Vicepresidente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali46 anni, astigiano, imprenditore. Sindaco di Coazzolo (At) per dieci anni, presidente della Comunità collinare tra Langa e Monferrato e consigliere provinciale di Asti.Elena Chiorino (Fratelli d’Italia)Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario42 anni, biellese, laurea in Economia dei mercati internazionali all’Università di Milano Bicocca e madre di tre figli. È una libera professionista nel settore del marketing e della digital transformation. Sindaco del Comune di Ponderano (Bi) dal 2014 al 2019 e consigliere provinciale di Biella.Marco Gabusi (Forza Italia)Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione39 anni, astigiano, bancario. Sindaco di Canelli (At) per dieci anni e presidente della Provincia di Asti dal 2015 al 2019.Luigi Icardi (Lega)Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria57 anni, cuneese, laurea in Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni. Esperienza trentennale nel sistema sanitario come funzionario dell’Asl del territorio di Langhe-Roero. Da quasi dieci anni sindaco di Santo Stefano Belbo (Cn), già consigliere provinciale di Cuneo. Vicepresidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl Cn2, presidente dell’Associazione dei 52 Comuni del Moscato d’Asti, assessore alle Attività produttive dell’Unione Montana Alta Langa, presidente della Fondazione Cesare Pavese.Matteo Marnati (Lega)Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati36 anni, novarese, esperto informatico. All’età di 24 anni diventa il più giovane assessore in Italia di un capoluogo di Provincia, Novara. Già consigliere di amministrazione dell’Edisu, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte. È capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Novara.Vittoria Poggio (Lega)Cultura, Turismo, CommercioClasse 1952, laurea in Lettere moderne ad indirizzo linguistico. Imprenditrice nel settore orafo e commerciale, ha fondato il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Alessandria, di cui è presidente dal 1999. Nel 2017 ha ricevuto il Premio per l’Innovazione di Sistema nell’ambito della Conferenza nazionale di Confcommercio. Vicepresidente della Confcommercio di Alessandria dal 2015, ha svolto un’intensa attività di promozione delle politiche per il commercio delle città con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana per la riqualificazione dei centri commerciali naturali e dei centri storici cittadini. Già consigliera comunale di Alessandria. (segue) (Rpi)