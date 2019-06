Diritti: Boeti (Pd), parteciperò al Torino Pride che la Regione Piemonte ha sostenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest’anno parteciperò al Torino Pride, una manifestazione che in questi anni con ‘orgoglio’ abbiamo patrocinato e sostenuto. E sarà certamente una bella festa per le vie di Torino, all’insegna della tolleranza, dei diritti, della gioia di poter essere se stessi. Con rispetto e senza confini". Lo annuncia con una nota Nino Boeti, in quota Pd, presidente uscente del Consiglio regionale del Piemonte. (Rpi)