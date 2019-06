Sant'Antimo (Na): centrodestra, grave omissione la mancata piano economico di gestione da parte del sindaco

- "Ci chiediamo che cosa configuri, se non una grave omissione amministrativa, la mancata approvazione del piano economico di gestione che il sindaco avrebbe dovuto varare entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio, cioè il 20 maggio. Ce lo diranno certamente i revisori dei conti ai quali, già nelle prossime ore presenteremo un dettaglio esposto". Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "Per ora - hanno proseguito i consiglieri – sappiamo con certezza che questa grave e ingiustificabile omissione impedisce il pagamento dei fornitori, molti dei quali in attesa del dovuto da almeno tre mesi". "Vale la pena ricordare - hanno sottolineato gli esponenti di centrodestra -, che tutto questo comporterà, a carico del cittadino, ulteriori debiti da mancato pagamento. Parliamo intanto di servizi essenziali come l'asilo nido, l'assistenza domiciliare ai bisognosi, quelli attinenti alle strade e all'igiene urbana, giusto per fare qualche esempio". "Parliamo - hanno concluso i consiglieri - di un'incapacità assoluto di governance della macchina comunale. Parliamo di un'amministrazione che prima va a casa e meglio è per Sant'Antimo".(Ren)