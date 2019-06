Campania: Ciarambino e Malerba (M5s), dal 1 luglio treni Eav a rilento per mancato rispetto norme sicurezza (2)

- "In risposta al nostro question time di stamattina nell'aula del Consiglio regionale – ha rivelato il consigliere Malerba - la Giunta si è limitata a illustrare i passaggi di un'articolata programmazione dei futuri interventi previsti per i vettori Eav che, se fossero rispettati alla lettera gli interventi annunciati, saranno realizzati non prima della primavera 2021, aggiungendo che sarà chiesta una proroga alla data del 1 luglio. Una richiesta assurda”. “Pur di non assumersi la responsabilità dei disagi che deriveranno e di non ammettere la propria negligenza – hanno concluso -, il governatore De Luca e il suo fedele supermanager De Gregorio implorano l'agenzia per la sicurezza delle ferrovie di consentirgli di far continuare a viaggiare i treni senza imporre alcun limite, mettendo così quotidianamente a rischio l'incolumità di pendolari, studenti e dei tantissimi turisti che utilizzano quei mezzi nella stagione estiva". (Ren)