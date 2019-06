Campania: Amato (Pd), Trenta riveda decisione di adibire caserma Battisti a carcere

- "Secondo disposizioni ministeriali la caserma Cesare Battisti di Napoli, nella zona di Bagnoli, sarà convertita in un carcere per detenute madri o, in alternativa, per minori. Non riesco a comprenderne la scelta. Per il ministro della difesa Elisabetta Trenta, trasformare l'ex caserma in un carcere è un segnale di attenzione verso un territorio, per noi una scelta scellerata che andrà a compromettere ancor di più le delicatissime situazioni di ordine pubblico e sicurezza in cui versa il quartiere". Così in una nota stampa la consigliera regionale della Campania del Pd Enza Amato sulla destinazione della caserma Cesare Battisti disposta dal ministero. "Per il titolare della difesa la presenza di un carcere garantirebbe una maggiore presenza dello Stato – ha sottolineato Amato -. Mi chiedo però se sia stata fatta una corretta analisi sul luogo dove inserire il nuovo istituto penitenziario. Il ministro Trenta ha dimostrato di non conoscere il quartiere di Cavalleggeri. A ridosso della caserma Battisti, vi sono scuole e una conurbazione urbana ad alta densità abitativa. Siamo certi che sia la presenza di un carcere a determinare la sicurezza di un quartiere già fragile in termini di vivibilità?". "Nessuna critica sulla improrogabile esigenza di garantire condizioni di vita migliori per i detenuti puntando sulla riqualificazione delle carceri nella nostra Regione, soprattutto per il sopraffollamento di alcuni istituti penitenziari, ma non può essere Cavalleggeri la soluzione – ha ricordato l’esponente Pd -. Il quartiere ha già pagato tantissimo sia a causa della dismissione industriale che lo ha impoverito, sia a causa dell'avvelenamento delle produzioni di eternit". "Promuoverò un ordine del giorno avverso a questo provvedimento in consiglio regionale e chiederò a tutte le forze politiche, dalla Regione al Comune, alla X Municipalità, di opporsi a questa scelta", ha concluso Amato. (Ren)