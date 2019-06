Gioco d’azzardo: stamattina a Salerno il convegno "In nome della legalità" di Codere Italia

- Si è tenuto presso il Molo Manfredi della Stazione Marittima di Salerno, stamattina, l’incontro “In nome della legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro” promosso da Codere Italia. L’obiettivo del tavolo di discussione è prevenire e contrastare la diffusione del Gap, il gioco d’azzardo patologico, e si rivolge ai soggetti interessati alla regolamentazione del gioco pubblico legale, ovvero: Pubblica amministrazione, industria del gioco e terzo settore. Il tavolo è stato moderato da Riccardo Pedrizzi, presidente commissione Finanze e Tesoro del Senato (2001 – 2006). Uno studio condotto sul territorio del Comune di Salerno dalla Ctb, società di micro-marketing e local intelligence, ha localizzato le aree di possibile insediamento di sale gioco e sale scommesse, tenendo conto della distanza minima dai luoghi sensibili di 150 metri e della più restrittiva normativa che prevede 500 metri: nel 77% dei casi, i punti consentiti dalla normativa vigente (distanza di 150 metri) per l’insediamento di punti gioco sarebbero in zone rurali (59%) o suburbane (18%). Uno studio qualitativo di questi punti ha evidenziato che l’insediamento sarebbe fisicamente impossibile oppure commercialmente non fattibile per diverse ragioni: mancanza di servizi primari, zone disabitate o scarsamente popolate, assenza di immobili commerciali. (segue) (Ren)