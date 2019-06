Scafati (Sa): Sarconio (M5s), il sindaco scelga il suo staff attraverso un bando pubblico

- “Un bando pubblico specifico e nel rispetto della spending review per la scelta dello staff di comunicazione, amministrativo e giuridico del primo cittadino: il sindaco Cristoforo Salvati dimostri che le sue non erano solo chiacchiere da campagna elettorale, ma per lui trasparenza, professionalità e merito contano davvero”. Lo ha dichiarato il consigliere di opposizione al comune di Sacfati (Sa), Giuseppe Sarconio (M5s) insieme agli attivisti di Scafati in Movimento. “In queste ore – ha proseguito Sarconio - il sindaco è chiamato a scegliere i suoi collaboratori e l'ufficio di staff così come previsto all'interno dello statuto cittadino. Si sta già assistendo ad un mercato poco gratificante: ciò anche perché ad oggi, non ci sono dei regolamenti che obbligano l'amministrazione comunale a rispettare determinati requisiti professionali nella scelta dei propri collaboratori nell'ambito amministrativo, della comunicazione e giuridico. Se è vero che l'attuale norma prevede di espletare un avviso pubblico, è anche vero però che non vi è obbligo di specificare requisiti e ruoli dello staff: con questa vaghezza, spesso vengono selezionate persone non in possesso dei requisiti professionali, morali e tecnici minimi. Oltre ad essere una condizione che potrebbe anche causare la nullità dello staff stesso e la sua illegittimità, come si è verificato in qualche altro ente comunale qualche tempo fa, la scelta ci preoccupa anche sotto il profilo morale e politico. Nell'ottica di garantire la trasparenza e la professata voglia di cambiamento più volte citate nel corso della campagna elettorale, si chiede la pubblicazione di un bando pubblico per la scelta dei collaboratori dell'ufficio di staff del sindaco, nei ruoli amministrativi, di comunicazione e giuridici, che non sia la solita farsa ma che rispetti la professionalità". (segue) (Ren)