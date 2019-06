Scafati (Sa): Sarconio (M5s), il sindaco scelga il suo staff attraverso un bando pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta sarebbe opportuna - ha continuato Sarconio - anche in virtù del fatto che nel corso della scorsa amministrazione, poi sciolta per infiltrazioni camorristiche, proprio i collaboratori del primo cittadino scelti con incarichi fiduciari erano stati a loro volta indagati per voto di scambio politico mafioso e risultati parte integrante del presunto patto criminale ipotizzato dalla procura antimafia di Salerno. Per prevenire episodi di questo tipo e soprattutto per garantire criteri di professionalità e meritocrazia all'interno della macchina comunale, e non solo uno scambio di ruoli e incarichi tra amici, supporters o parenti, si chiede il rispetto delle indicazioni normative e la pubblicazione di un bando con specifici e certi criteri, per la selezione, così da trovare veri professionisti che possano affiancare con cognizione di causa e liberamente il sindaco nel difficile ruolo di amministrare la città di Scafati”. (Ren)