Regione Piemonte: Zangrillo (FI), export in calo del 3,6% dopo 5 anni di vuoto amministrativo

- "I dati sull’export piemontese comunicati oggi da Unioncamere Piemonte e che scattano la fotografia del I trimestre 2019 registrando un calo del 3,6% rispetto all’anno precedente – in controtendenza rispetto ad una crescita del 2% a livello nazionale – attestano come la Regione che ereditiamo debba recuperare molto terreno in termini di capacità produttiva e di politiche industriali". Ad affermarlo in una nota il deputato Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale di Forza Italia Piemonte. "Il centrosinistra avrà, forse, lasciato la Regione con i conti a posto, ma sicuramente dal punto di vista socio economico c’è molto lavoro da fare per recuperare cinque anni di vuoto amministrativo”. (Rpi)