Whirlpool: Sanna (commissione Po), solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici

- "La crisi industriale in Italia e, particolarmente, in Campania, sta assumendo toni drammatici, come dimostra la vertenza dello stabilimento napoletano di Whirlpool, nel quale 420 lavoratori e lavoratrici sono a rischio licenziamento e ai quali la commissione regionale Pari opportunità esprime profonda solidarietà, stringendosi intorno a questa comunità che vede le lavoratrici in prima linea in difesa del lavoro e della dignità delle proprie famiglie". Così la presidente della commissione regionale Po, Natalia Sanna, per la quale "la vicenda Whirpool è la punta dell'iceberg di una sequenza di episodi, che ha caratterizzato i giorni scorsi e mostrato tutta la criticità e la debolezza in cui versa il sistema produttivo del nostro Paese, dal fallimento della società che aveva rilevato Mercatone Uno, alla delocalizzazione da parte di Unilever della produzione del dado Knorr dallo stabilimento di Sanguinetto, in provincia di Verona, in Portogallo, con conseguente licenziamento di 76 dipendenti su 161, alla messa in cassa integrazione da parte di Arcelor Mittal di 1.395 addetti della Ilva di Taranto”. “Una vera e propria trincea che richiede alle Istituzioni competenti risposte forti e a tutti i soggetti in campo di sostenere la fondamentale battaglia per il lavoro e per la dignità", ha concluso Sanna. (Ren)