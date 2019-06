Innovazione: de Magistris a convegno Commercialisti su Blockchain, con tecnologia Napoli più autonoma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i commercialisti si prospettano tanti scenari in questo ambito. Blockchain - ha osservato Immacolata Vasaturo, tesoriere dei commercialisti partenopei - è uno strumento di trasparenza e legalità: spesso, oggi, il commercialista per certificare i flussi di dati ha necessità di acquisire strumenti nuovi e in questo senso è necessario collaborare con altre professionalità". Per Bianca Bosco, segretario di Fiddoc, "abbiamo indicato quelle che sono le innovazioni tecnologiche affiancate dalle competenze strutturali. Oggi innovazione vuol dire anche governance, Blockchain non può esistere senza le competenze idonee e noi vogliamo dimostrare che le competenze ci sono e possiamo affiancare gli imprenditori a pieno titolo". All'incontro, moderato da Giancarlo Donadio, sono intervenuti Giulio Di Sano, ceo Hn-Blockchain; Gianfranco Lieto, Libreria Lieto; Ulderico Carraturo, Antica pasticceria Carraturo; Massimo Rubino de Ritis dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Alessio Ferone dell’Università degli studi Parthenope; Giovanni Schmid, ricercatore Icar –Cnr; Piera di Stefano, avvocato; Monica Palumbo, consigliere Fiddoc; Antonio Prigiobbo, driver Na Startup e Celestino Santagata dell’Associazione Napoli Blockchain. (Ren)